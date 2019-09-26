События

21:52 26.09.2019

Луценко: текст жалобы офицера правоохранительных органов США является манипулятивным и не соответствует истине

2 мин читать
Луценко: текст жалобы офицера правоохранительных органов США является манипулятивным и не соответствует истине

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что текст жалобы офицера правоохранительных органов США, является манипулятивным и не соответствует истине.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующих истине", - написал Луценко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По мнению Луценко "установлением истины по делу Бурисмы и вмешательства в американские президентские выборы 2016 могут исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи" – подытожил бывший генпрокурор Украины.

Как сообщалось ранее, информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, говорится в его заявлении, распространенном в четверг комитетом.

В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

В опубликованной накануне Белым домом стенограмме говорится, что Зеленский пообещал гарантировать проведение открытого и честного расследования. В ответ на это Трамп сказал: "Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, и его отправили в отставку, и это нечестно".

Теги: #луценко #позиция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 26.09.2019
Пристайко и Сийярто договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время

Пристайко и Сийярто договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время

20:14 26.09.2019
Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

19:09 26.09.2019
Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

12:54 26.09.2019
Для Украины опасно, когда депутаты голосуют как марионетки – вице-президент делегации Европарламента в комитете Ассоциации Украина-ЕС

Для Украины опасно, когда депутаты голосуют как марионетки – вице-президент делегации Европарламента в комитете Ассоциации Украина-ЕС

12:53 26.09.2019
В Украине продолжится потепление, во многих областях - дожди

В Украине продолжится потепление, во многих областях - дожди

08:51 26.09.2019
В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

08:39 26.09.2019
В Украине ожидается дождливая погода в большинстве областей

В Украине ожидается дождливая погода в большинстве областей

08:01 26.09.2019
Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения ремонта

Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения ремонта

07:31 26.09.2019
Украина заключила "безвиз" с еще одной страной Латинской Америки

Украина заключила "безвиз" с еще одной страной Латинской Америки

07:22 26.09.2019
Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

В палате представителей США допрашивают главу нацразведки из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе Ковтун отказалась обсуждать свое возможное участие в обмене

Открытие рынка земли не поддерживает 52% украинцев – соцопрос КМИС

Отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 89% украинцев, судейской 85%, президентской 77% – соцопрос КМИС

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе хочет оправдательного приговора, прокуратура настаивает на максимальном наказании

ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки в почти 27 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА