Луценко: текст жалобы офицера правоохранительных органов США является манипулятивным и не соответствует истине

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что текст жалобы офицера правоохранительных органов США, является манипулятивным и не соответствует истине.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующих истине", - написал Луценко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По мнению Луценко "установлением истины по делу Бурисмы и вмешательства в американские президентские выборы 2016 могут исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи" – подытожил бывший генпрокурор Украины.

Как сообщалось ранее, информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, говорится в его заявлении, распространенном в четверг комитетом.

В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

В опубликованной накануне Белым домом стенограмме говорится, что Зеленский пообещал гарантировать проведение открытого и честного расследования. В ответ на это Трамп сказал: "Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, и его отправили в отставку, и это нечестно".