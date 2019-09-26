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20:34 26.09.2019

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

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В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

В г.Бровары (Киевская обл.) автомобиль, за рулем которого находился сотрудник управления полиции охраны, совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Как сообщается на странице Национальной полиции Украины в Фейсбуке, в четверг в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем, не справился с управлением и въехал в остановку, в результате ДТП два человека получили телесные повреждения, а также погибла женщина.

На месте ДТП находится глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"В городе Бровары на улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Я принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от исполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - сообщил Клименко.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #дтп_жертвы
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