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20:14 26.09.2019

Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

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Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Сотрудники американского Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько мне известно, (...) все действия, которые предпринимали сотрудники Государственного департамента, были совершенно приемлемыми", - сказал Помпео, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что с момента, когда в Украине начало работать новое правительство, США пытаются активизировать отношения с этой страной, чтобы, в частности, способствовать борьбе с коррупцией.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Теги: #действия #украина #госдеп_сша
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