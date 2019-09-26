События

20:09 26.09.2019

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

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Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – два обстрела.

Теги: #оос
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