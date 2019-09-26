Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе хочет оправдательного приговора, прокуратура настаивает на максимальном наказании

В Киевском районном суде Харькова в четверг прошли дебаты по делу о взрыве в рок-пабе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", прокурор Олег Максюк потребовал признать обвиняемую Марину Ковтун в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, в диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и назначить ей максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам Максюка, вина Ковтун доказана свидетельскими показаниями, материалами негласных следственных (розыскных) действий и другими материалами уголовного производства. Так, летом 2014 года она вместе с сыном и племянником прошла курсы антиукраинской агитации в Белгороде, затем сформировала террористическую группу, в которую вместе с ней входили 15 человек, и прошла подготовку в военном лагере в Тамбове как снайпер.

Осенью того же года Ковтун вступила в контакт с террористической организацией "Харьковские партизаны", от которой получила противопехотные мины, гранаты РГД-5, прилипающие мины СПМ, подствольный гранатомет, а также другое оружие и боеприпасы.

Помимо взрыва в рок-пабе "Стена", который произошел 9 ноября 2014 года, Ковтун организовала взрыв в шахте завода им.Малышева (8 ноября 2014 года) и взрыв возле ресторана "Британия". Для всех трех взрывов были использованы мины СПМ. Кроме того, она помогла скрыться в России Дмитрию Логинову, который, по данным следствия, является непосредственным исполнителем теракта в рок-пабе и возле ресторана "Британия".

Ковтун свою вину признать отказалась. Она заявила, что "все материалы и доказательства сфальсифицированы" и потребовала признать недопустимыми доказательствами протоколы обысков, которые, по ее словам, проводились с многочисленными нарушениями, показания, которые, как она утверждает, были даны в результате физического воздействия, протоколы опознания и т.д. Она также заявила, что незнакома с Логиновым. Ковтун потребовала оправдать ее по всем инкриминируемым ей статьям и привлечь к ответственности прокурора и следователя по делу.

Аналогичную позицию высказал и адвокат Ковтун Евгений Оленев. Он потребовал вынести оправдательный приговор и отпустить Ковтун из-под стражи в зале суда.

Суд удалился в совещательную комнату. Ориентировочная дата оглашения приговора - 7 октября.

Как сообщалось, 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября 2014 года в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.

В начале 2019 года председательствующий Денис Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Суд решил продолжить слушать дело, несмотря на изменения в коллегии.