Отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 89% украинцев, судейской 85%, президентской 77% – соцопрос КМИС

Принятие Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов, поддерживают 89% украинцев старше 18 лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-19 сентября 2019 года.

Не одобряют такие изменения 7% опрошенных респондентов, 4% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно относятся к этому лишь 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

77% опрошенных одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

Половина опрошенных (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в парламенте. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных, 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.