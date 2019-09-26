События

19:05 26.09.2019

Отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 89% украинцев, судейской 85%, президентской 77% – соцопрос КМИС

1 мин читать
Отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 89% украинцев, судейской 85%, президентской 77% – соцопрос КМИС

Принятие Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов, поддерживают 89% украинцев старше 18 лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-19 сентября 2019 года.

Не одобряют такие изменения 7% опрошенных респондентов, 4% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно относятся к этому лишь 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

77% опрошенных одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

Половина опрошенных (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в парламенте. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных, 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Теги: #неприкосновенность #кмис_опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 11.09.2019
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

18:50 09.09.2019
Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

Генпрокурор допускает подачу в Раду представлений на снятие неприкосновенности с нардепов до вступления в силу соответствующего закона

19:43 03.09.2019
Принятые Радой изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности направлены на подпись президенту

Принятые Радой изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности направлены на подпись президенту

17:22 03.09.2019
ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

14:24 03.09.2019
Зеленский: в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных"

Зеленский: в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных"

12:41 03.09.2019
Разумков утверждает, что закон об отмене депутатской неприкосновенности принят без нарушений

Разумков утверждает, что закон об отмене депутатской неприкосновенности принят без нарушений

12:32 03.09.2019
Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности: пренебрежение регламентом является путем в никуда

Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности: пренебрежение регламентом является путем в никуда

12:27 03.09.2019
Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

11:48 03.09.2019
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

11:00 03.09.2019
Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке указал на важность сотрудничества с МВФ

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе Ковтун отказалась обсуждать свое возможное участие в обмене

Открытие рынка земли не поддерживает 52% украинцев – соцопрос КМИС

Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе хочет оправдательного приговора, прокуратура настаивает на максимальном наказании

ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки в почти 27 млн грн

Правоохранители прекратили незаконное вмешательство в деятельность Госреестра недвижимого имущества Украины, задержали двух подозреваемых

Нацсовет по телерадиовещанию отказался продлить лицензии 5 телекомпаниям с логотипом "112.Украина"

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА