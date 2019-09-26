Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

Информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора этой страны Юрия Луценко, говорится в его заявлении, распространенном в четверг комитетом.

"Президент также хвалил украинского генерального прокурора Юрия Луценко и предположил, что господин Зеленский может захотеть оставить его в этой должности", - говорится в заявлении информатора.

В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

В опубликованной накануне Белым домом стенограмме говорится, что Зеленский пообещал гарантировать проведение открытого и честного расследования. В ответ на это Трамп сказал: "Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, и его отправили в отставку, и это нечестно".