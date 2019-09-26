Правоохранители прекратили незаконное вмешательство в деятельность Госреестра недвижимого имущества Украины, задержали двух подозреваемых

Сотрудники правоохранительных органов Украины прекратили вмешательство в работу Государственного реестра недвижимого имущества и задержали двух подозреваемых, еще двое объявлены в розыск, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

"Сотрудники правоохранительных органов 24 сентября 2019 года задержали двух участников группы и еще двое объявлены в розыск. Следствие считает, что участники организации с 2015 года незаконно сняли запрет на отчуждение более тысячи объектов недвижимого имущества", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, размещенном в четверг на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, вмешательство в базу данных реестра начиналось с рассылки на электронные адреса нотариусов писем, которые содержали вложенный файл с вредоносным программным обеспечением, при помощи которого участники группы получали доступ к электронному цифровому ключу пользователя и пароль. Используя эти данные, подозреваемые осуществляли нелегальный доступ к государственному реестру недвижимого имущества с целью внесения несанкционированных изменений.

Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем), ст. 361-1 (создание вредоносных программ) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК.