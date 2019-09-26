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16:50 26.09.2019

ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки в почти 27 млн грн

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ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки в почти 27 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 25 сентября провел подготовительное судебное заседание в деле по обвинению бывших и.о. начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця" в злоупотреблениях, причинивших около 27 млн грн убытков. Следующие заседания назначены на 15 и 29 октября.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на странице в Фейсбуке, на подготовительном заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в деле. Таким образом, следующие заседания запланированы на 15 и 29 октября 2019 года.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "Центр управления промышленностью", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.

В дальнейшем на выполнение этих сделок были потрачены денежные средства "Укрзализныци" в сумме 152 млн грн, из которых около 27 млн грн безвозвратно выбыли из активов этого предприятия, так как их предметом была закупка метизной продукции по ценам, более чем на 30% выше рыночных.

Действия бывших чиновников инкриминируются по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сап #укрзализныця #вакс
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