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13:44 26.09.2019

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12.00 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды. По имеющейся информации с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии столкновения", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #минобороны #режим_тишины
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