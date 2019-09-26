Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12.00 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды. По имеющейся информации с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии столкновения", - говорится в сообщении.