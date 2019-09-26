В Украине продолжится потепление, во многих областях - дожди

В ближайшие сутки, 27 сентября, в Украину продолжит поступать теплый и более влажный воздух из Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части страны ожидаются небольшой дождь, ночью в Карпатах умеренные, в Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.

Температура ночью 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем в Украине 14-19°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/ c. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,3 градусов тепла в 1924 года, а самая низкая - ночью на отметке 1,2 градуса мороза в 1906 году.

В субботу, 28 сентября, ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, днем в западных и местами северных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на юге и западе 8-15°; днем 15-20°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 18-23°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/c. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

26 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре в пределах Киева 14°.