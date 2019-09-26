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12:23 26.09.2019

Сытник ожидает, что дело судей ОАСК будет расследовать СБУ, несмотря на фактическую подследственность ГБР

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Сытник ожидает, что дело судей ОАСК будет расследовать СБУ, несмотря на фактическую подследственность ГБР

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник ожидает, что дело судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) будет расследовать СБУ, так как фактов для расследования достаточно.

"По моему мнению, то, что было презентовано мною и руководителем департамента Генпрокуратуры Украины, достаточно убедительно, чтобы показать обществу, что на самом деле происходит в Административном суде Киева", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, были получены конкретные доказательства.

"Были объявлены подозрения. Но, к сожалению, на сегодняшний день дело не в НАБУ и прогнозировать, как буду дальше развиваться события, мне сложно. Насколько я знаю, дело будет передано в центральный аппарат СБУ, потому что было мое письменное обращение к генпрокурору о том, чтобы не передавать дело в Госбюро расследований - формально это подследственность ГБР - в связи с тем, что на плёнках фигурируют также представители ГБР", - рассказал Сытник.

"На сегодняшний день мы готовы и был разговор, чтобы были включены к группу детективы НАБУ, мы будем дальше дальше развивать эту тему, так как то, что мы показали, это относительно небольшая часть того, что записано", добавил директор бюро.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Павлу Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ВСП поступили из Генпрокуратуры ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, однако ВСП отказалася их удовлетворить.

Теги: #гбр #сытник #сбу #оаск
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