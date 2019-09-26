Директор НАБУ: в последние 4 месяца работать стало проще

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не комментирует возможное влияние публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - на работу антикоррупционных органов, но отмечает, что в последние месяцы работать стало проще.

"Я не буду ничего комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, усматривает ли он возможное влияние публикации на работу антикоррупционных органов в Украине в дальнейшем в контексте негативной информации и бывшем после США.

При этом Сытник добавил: "Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новосозданные. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать".

Как известно, 18 мая 2019 года американское посольство в Киеве сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает дипломатическую каденцию в Киеве.