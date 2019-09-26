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11:42 26.09.2019

В Украину не пустили гражданина Израиля, отказавшегося проходить паспортный контроль

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В Украину не пустили гражданина Израиля, отказавшегося проходить паспортный контроль

Украинские пограничники не впустили в Украину гражданина Израиля и его ребенка из-за отказа проходить паспортный контроль после прибытия самолетом из Тель-Авива, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области в четверг.

"Во время прохождения пограничного контроля пассажирами рейса сообщением Тель-Авив-Киев, гражданин Израиля с ребенком 10 лет отказался проходить паспортный контроль. Следовательно, ему запретили пересечение государственной границы и вернули на родину ближайшим рейсом", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в Украину в настоящее время прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить иудейский Новый год Рош ха-Шана в г.Умань Черкасской области. Правоохранители сообщают, что на данный момент произошедший инцидент с недопуском израильтянина был единственным зафиксированным нарушением.

По данным управления ГСЧС в Черкасской области, по состоянию на утро 26 сентября в Умань прибыли уже 6 тыс 42 паломника, однако, по оценкам организаторов, в мероприятиях может принять участие от 35 до 40 тысяч человек из разных стран мира.

Как сообщила утром пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, В настоящее время пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили уже 7 тыс 236 паломников, прибытие крупнейших групп хасидов ожидаются в четверг, 26 сентября, и в воскресенье - 29 сентября.

При этом с начала прибытия хасидов, с 6 сентября, сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрете въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

Каждую осень в г.Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.

Теги: #граница #полиция #израиль
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