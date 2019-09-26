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11:22 26.09.2019

Во Львове строительный кран упал на здание супермаркета

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Во Львове строительный кран упал на здание супермаркета, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в четверг утром на проспекте Червоной Калины, 58. Кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон", упал на складские помещения супермаркета "Арсен", размещенные по соседству.

В результате инцидента пострадала крановщица, сообщают в горсовете. "Пострадавшую крановщицу зажало и на место инцидента вызвали специальную технику, чтобы зафиксировать кабину и освободить пострадавшую", – цитирует пресс-служба слова заместителя главы Сиховской районной администрации Львова Владимира Ивасюка.

Теги: #львов #кран
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