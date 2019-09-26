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09:20 26.09.2019

Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн

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Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн

Полиция и прокуратура закончили досудебное расследование против бывшего директора львовского коммунального предприятия "Збыранка" за получение взятки в размере 407 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, экс-директора задержали сотрудники СБУ 1 апреля текущего года в рабочем кабинете при получении от предпринимателя 407 тысяч грн неправомерной выгоды.

По данным СБУ, директор коммунального предприятия организовал противоправный механизм фиктивных поставок извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтратов на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

Также он планировал использовать только треть от предусмотренного технологической нормой количества извести, а 65% от перечисленной за известь суммы присвоить в качестве неправомерной выгоды.

Теги: #львов #взятка #суд
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