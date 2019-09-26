События

07:22 26.09.2019

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

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За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытно и Новотроицкого - из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета, дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета, в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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