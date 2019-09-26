Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных
За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытно и Новотроицкого - из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета, дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета, в районе Зайцево - из стрелкового оружия.
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.