Харьковчанин, выманивший $9 тысяч по схеме "ваш сын в полиции", получил 5 лет тюрьмы

Балаклейский районный суд Харьковской области признал 28-летнего жителя областного центра виновным в мошенничестве (ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины) по схеме "ваш сын в полиции".

"Злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы... Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненных убытков", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в начале января этого года обвиняемый позвонил на стационарный номер жительницы пгт Барвенково. Представившись сотрудником полиции, мужчина сообщил женщине, что ее сын совершил ДТП, в результате которого пострадала девушка, и на ее лечение срочно нужны средства - $9 тыс. Женщина согласилась заплатить требуемую сумму. Обвиняемый, взяв деньги, заверил женщину, что теперь все проблемы решены и даже дал ей "слово офицера". После этого надиктовал ей текст расписки, которую сказал отнести в райотдел, чтобы она смогла увидеть сына. Затем псевдополицейский ушел, пообещав оставаться на связи. Однако, когда потерпевшая попыталась позвонить ему, номер был уже вне зоны досягаемости. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.