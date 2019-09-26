События

02:36 26.09.2019

Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн

1 мин читать

Полиция и прокуратура закончили досудебное расследование против бывшего директора львовского коммунального предприятия "Збыранка" за получение взятки в размере 407 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, экс-директора задержали сотрудники СБУ 1 апреля текущего года в рабочем кабинете при  получении от предпринимателя 407 тысяч грн неправомерной выгоды.

По данным СБУ, директор коммунального предприятия организовал противоправный механизм фиктивных поставок извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтратов на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

Также он планировал использовать только треть от предусмотренного технологической нормой количества извести, а 65% от перечисленной за известь суммы присвоить в качестве неправомерной выгоды.

Теги: #львов #взятка #украина #суд #чиновник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 26.09.2019
Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

02:23 26.09.2019
Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

00:37 26.09.2019
Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

00:18 26.09.2019
Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

00:11 26.09.2019
Зеленский на встрече с еврейскими организациями США: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

Зеленский на встрече с еврейскими организациями США: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

23:01 25.09.2019
Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

22:32 25.09.2019
Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

22:16 25.09.2019
Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

22:12 25.09.2019
Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

22:10 25.09.2019
Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

Капитан судна "Mriya", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ может 26 сентября рассмотреть дело о монополизации табачного рынка компанией "Тедис Украина"

Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

На Закарпатье задержали организатора и исполнителя покушения на убийство начальника одного из управлений департамента Нацполиции

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА