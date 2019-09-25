АМКУ может 26 сентября рассмотреть дело о монополизации табачного рынка компанией "Тедис Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 26 сентября на заседании планирует рассмотреть результаты расследования дела о нарушении четырьмя крупнейшими табачными компаниями и дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, по ограничению доступа других субъектов на рынок продаж.

"Антимонопольный комитет Украины уже завтра может наказать крупнейших табачных производителей за монополизацию рынка компанией "Тедис", а также обязать их реализовывать сигареты другим дистрибьюторам", - написала экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в соцсети Facebook.

По её словам, АМКУ будет рассматривать дело о создании табачными компаниями - производителями "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" и дистрибьютором "Тедис Украина" картеля, в результате деятельности которого последний стал монополистом.

Загребельская заметила, что указанные производители вместе производят более 90% сигарет в Украине.