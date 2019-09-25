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20:04 25.09.2019

Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

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Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает Офис украинского президента.

"Лидеры двух государств отметили активизацию украинско-египетского политического диалога, а также определили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером на сайте главы Украинского государства.

Согласно информации, во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выхода компаний двух стран на рынки друг друга.

"Нужно говорить о развитии туризма", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили взаимодействие Украины и Египта в рамках международных организаций и актуальную проблематику международной повестки дня.

Зеленский пригласил своего египетского коллегу посетить Украину с визитом.

"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - отметил он.

Также на встрече речь шла о сотрудничестве в сфере образования и увеличения студенческих обменов.

Теги: #переговоры #египет #президенты
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