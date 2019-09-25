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19:56 25.09.2019

В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

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В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

Спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировал противоправную деятельность коммерческой структуры, наладивших в Киеве контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

В спецслужбе отметили, что по заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

"Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 млн грн и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок", - говорится в сообщении.

Следователи СБ Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Теги: #агрохимия #сбу #контрабанда
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