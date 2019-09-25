События

19:34 25.09.2019

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

2 мин читать
Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

С начала суток среды, 25 сентября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения и еще один – боевую травму, сообщают в пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия… В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в вечернем брифинге пресс-центра ООС, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза вблизи Марьинки с направлений Трудовской и Александровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки с направления н.п.Старомихайловка - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению н.п.Ужовка - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Опытное с направления Спартака – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций ОС: неподалеку Майского с направлению н.п.Доломитное - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Новотошковское с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска с направления Лозового - из гранатометов различных систем; в районе н.п.Зайцево - из стрелкового оружия.

Теги: #потери #оос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 25.09.2019
В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

17:16 25.09.2019
Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

16:44 25.09.2019
Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

16:14 25.09.2019
Зеленский: завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий – первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор

Зеленский: завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий – первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор

12:45 25.09.2019
Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

07:22 25.09.2019
Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

22:35 24.09.2019
Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

18:26 24.09.2019
Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

12:24 24.09.2019
Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

12:17 24.09.2019
Секретарь СНБО предлагает развитие Донбасса с привлечением помощи международных организаций и без российских инвестиций

Секретарь СНБО предлагает развитие Донбасса с привлечением помощи международных организаций и без российских инвестиций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

Капитан судна "Mriya", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

На Закарпатье задержали организатора и исполнителя покушения на убийство начальника одного из управлений департамента Нацполиции

Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

На границе Литвы и Белоруссии будет развернут танковый батальон армии США

Представитель регулятора упрекнул "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон" за недостаток украинской музыки в прайм-тайм

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда по SkyUp

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА