В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) в ходе внутренней проверки не выявили утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, аккредитовавшихся для работы на Донбассе, но изменили электронный адрес для аккредитации представителей СМИ для работы в районе проведения операции Объединенных сил.

"В рамках внутренней проверки вероятной утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, которые подали заявки на аккредитацию для работы в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центре ОС сообщают следующее: в указанный в заметке период инцидентов, связанных с вмешательством в работу сетей электронного документооборота не обнаружено", - сообщает в среду вечером пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, говорится в сообщении, было принято решение о смене электронного адреса для аккредитации представителей СМИ для работы в районе проведения операции Объединенных сил.

"Информируем, что электронные адреса, которыми пресс-центр Объединенных сил пользуется для коммуникации, защищены соглашениями о конфиденциальности, действующими в контексте публичных договоров по оказанию услуг электронной почты. Обработка персональных данных проводится таким образом, чтобы исключить идентификацию граждан посторонними лицами. Подчеркиваем, что персональные данные обрабатываются не более, чем это необходимо для идентификации лица для проведения аккредитации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в информации.

Также в пресс-центре ООС сообщают, что с целью предупреждения возможных следующих инцидентов просим представителей СМИ свои данные отправлять в защищенных соответствующим образом архивах и предоставлять к ним доступ в безопасный способ.

"Напоминаем, что старый адрес для аккредитации с этого момента уже недействителен. Новый адрес - accreditationjfo@gmail.com", - добавили в пресс-центре ООС.