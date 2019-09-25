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19:20 25.09.2019

Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

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Рябошапка начал реформу органов прокуратуры с запуска переаттестации сотрудников Генпрокуратуры

В среду вступили в силу изменения в закон относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи органов прокуратуры, готовые работать по новым правилам, должны будут пройти аттестацию и первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", - отметил генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает в среду вечером пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Аттестация действующих прокуроров состоится на основании "Положения о прохождении прокурорами аттестации", "Положения о кадровых комиссиях Офиса генерального прокурора, областных прокуратур", которые уже в ближайшее время будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"На основе указанных приказов с 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предыдущий этап", - говорится в сообщении.

Первый этап - это экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков на основе анонимного компьютерного тестирования.

На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

В состав кадровых комиссий будут включаться лица, делегированные международными организациями.

"Убежден, что профессиональные и добропорядочные прокуроры - а их немало - присоединятся к работе обновленной прокуратуры", - прокомментировал Рябошапка.

Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

Теги: #рябошапка #генпрокуратура #запуск #реформа
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