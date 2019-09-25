На Закарпатье задержали организатора и исполнителя покушения на убийство начальника одного из управлений департамента Нацполиции

В Закарпатской области правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство начальника управления защиты экономики в этой области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, которое произошло в июле текущего года.

Как сообщил в среду департамент внутренней безопасности Нацполиции, организатором покушения на убийства оказался лидер преступной группировки, 38-летний житель Ужгорода, бывший сотрудник милиции, уволенный в 2014 году из-за связей с местным криминалитетом. Группировка под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой в действительности выполняли заказные грязные дела.

В Нацполиции напомнили, что покушение было совершено 11 июля – обстрелян автомобиль, в котором передвигался начальник управления защиты экономики в Закарпатской области, он не пострадал.

Оперативные мероприятия вывели на преступную группировку, действовавшую в регионе.

"Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты Верховной Рады, путем подкупа избирателей", - подчеркивается в сообщении.

Бойцы отдела быстрого реагирования департамента внутренней безопасности, КОРД и полка полиции особого назначения, оперативники и следователи в Ужгороде задержали организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство правоохранителя.

Кроме того, было проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов дела. Обнаружены и изъяты денежные средства, 4 пистолета, ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Задержанных доставили в Киев и объявили им подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.