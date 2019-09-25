События

18:49 25.09.2019

СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

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СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели на территории Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он осуществлял боевые дежурства на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокино (до 2016г г.Краснодон – ИФ). По состоянию на сентябрь 2019г он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В пресс-центре отметили, что сейчас осуществляются неотложные следственные действия, и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #ордло
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