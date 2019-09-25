Стенограмма не подтвердила наиболее острые утверждения американских СМИ о разговоре Трампа и Зеленского

Сообщения американских СМИ относительно содержания июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в целом не нашли подтверждения в опубликованной Белым домом в среду стенограмме этой беседы.

Согласно тексту стенограммы, составленной на основе записей сотрудников Белого дома, присутствовавших во время этого разговора, Трамп не призывал Зеленского восемь раз, как об этом сообщали СМИ, работать вместе с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена

При этом, согласно стенограмме, Трамп действительно поднимал этот вопрос, но не так настойчиво, как сообщалось в СМИ.

Кроме того, опубликованная Белым домом стенограмма свидетельствует, что Трамп в разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием дальнейшее выделение помощи Украине.

"Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (В Украине - ИФ), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме - ИФ) было бы хорошо", - сказал Трамп в ходе разговора, согласно стенограмме, распространённой Белым домом.

"Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если вы можете этим заняться...", - продолжил американский президент.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.

Сообщения СМИ базировались на данных сотрудника разведки США, получившего информацию о телефонном разговоре. Сам Трамп заверял, что этот человек не присутствовал в его кабинете, а данные получил "из вторых или третьих рук".