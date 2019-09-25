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16:56 25.09.2019

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

В наборе Creatable World ("Создаваемый мир") шесть кукол разных рас, роста и типа фигуры. К ним прилагается женская и мужская одежда, короткий парик и длинные локоны и даже очки. С помощью аксессуаров можно создать больше ста образов. Теперь ребенок сможет выбрать, с кем он будет играть, говорится в пресс-релизе.

К 8 марта 2018 года компания выпустила линейку Барби, созданных по образу известных женщин. Среди них были мексиканская художница Фрида Кало и американская летчица Амелия Эрхарт.

В 2017 году появилась первая Барби в хиджабе, годом ранее - полная Барби.

Производителей игрушек критикуют за то, что их куклы отражают гендерные стереотипы, отмечает ВВС News.

Mattel провела исследование и выяснила, что дети не хотят, чтобы их игрушки подчинялись гендерным нормам, заявила представитель подразделения по разработке дизайна кукол Ким Калмоун. По ее словам, игрушки отражают современную культуру, и поскольку мир все больше открывается для инклюзивности, в компании решили, что пора создать куклу, свободную от ярлыков.

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