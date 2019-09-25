Депутату Херсонского облсовета сообщено о подозрении в хулиганстве

Прокуратура Херсонской области в среду объявила подозрение в совершении хулиганства депутату Херсонского областного совета (речь идет о депутате облсовета от фракции "Блок Петра Порошенко" Евгении Рищуке).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонской области, досудебным расследованием установлено, что 22 сентября этот депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте совершил хулиганские действия в отношении гражданина Ч., ударив его два раза руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых, так как в ночное время громко выкрикивал нецензурные фразы.

Затем этот депутат "нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны", а также угрожал физической расправой.

Подозрение сообщено по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия).

Ранее адвокат Маси Найем сообщил, что бывший заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Рищук (на сайте облсовета указан как депутат от фракции БПП) в ночь на 23 сентября избил человека и угрожал убить друга херсонской активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся в начале ноября 2018 года в результате покушения.

По данному факту Олешковское отделение полиции открыло уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.