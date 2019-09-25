В Закарпатье проходят массовые обыски в госучреждениях

Правоохранители проводят многочисленные обыски в государственных учреждениях и у ряда лиц в Закарпатской области, сообщил местный правозащитник Роман Келемен.

"В Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полиция приведена в усиленный режим охраны. В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениям (некоторые говорят, что взяли кого-то на взятке). Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - написал Келемен на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, с чем это связано, точно пока не известно, "но есть такие слухи", что обыски проводятся в рамках расследования дела о покушении на жизнь на начальника управления защиты экономики области Андрея Иванкива, в которого несколько раз стреляли из автоматического оружия.

"В Закарпатье прилетели спецназовцы на самолете и вертолете. В операции задействованы 600 спецназовцев", - пишет Келемен.

В Национальной полиции Украины подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт проведения обысков в Закарпатской области, но пока не сообщили подробностей.