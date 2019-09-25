Адвокат обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове обжаловал продление их содержания под стражей

Защитник обвиняемых в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, подал апелляционную жалобу на определение Фрунзенского райсуда города о продлении их содержания под стражей до 1 ноября.

"Апелляционное рассмотрение назначено на 21 октября 2019 года. Председательствующий по делу - судья Сергей Шабельников", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 3 сентября Фрунзенский районный суд Харькова отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении или отмене меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога и удовлетворил ходатайство обвинения о ее продлении до 1 ноября.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.