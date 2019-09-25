События

15:05 25.09.2019

Доминго ушел из оперного театра из-за скандала о сексуальных домогательствах

1 мин читать
Доминго ушел из оперного театра из-за скандала о сексуальных домогательствах

Оперный певец Пласидо Доминго заявил об уходе из Метрополитен-оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на сообщение этого оперного театра.

"Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, - говорится в заявлении Доминго. - Пока я решительно оспариваю недавние обвинения, выдвинутые в отношении меня, я обеспокоен тем, в каком состоянии находятся люди, обвиненные без суда и следствия. После некоторых размышлений я решил, что мое участие в постановке "Макбет" будет отвлекать моих коллег от интенсивной работы как на сцене, так и за кулисой".

"Таким образом, я попросил позволить мне уйти", - добавил оперный певец.

Доминго должен был исполнять главную роль в премьере оперы Джузеппе Верди "Макбет" в среду вечером. Это должно было стать его первым выступлением в США после того, как стало известно об обвинениях Доминго в сексуальных домогательствах.

Руководство оперного театра в свою очередь выразило Пласидо Доминго благодарность за принятое решение.

Ранее стало известно, что около 20 женщин, работающих в опере, обвинили Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались с 1980-х годов.

Многие из них пожелали остаться анонимными, кроме певиц Анжелы Тёрнер Уилсон и Патрисии Вульф.

Теги: #опера #пласидо_доминго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:48 28.11.2017
Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на "Грэмми"

Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на "Грэмми"

11:08 22.11.2017
Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

10:37 31.03.2016
Церемонии открытия и закрытия ОМКФ в этом году снова пройдут в Одесском оперном театре

Церемонии открытия и закрытия ОМКФ в этом году снова пройдут в Одесском оперном театре

08:58 14.01.2016
После появления подозрительной информации в соцсетях полицейские на протяжении нескольких часов блокировали район сиднейской оперы

После появления подозрительной информации в соцсетях полицейские на протяжении нескольких часов блокировали район сиднейской оперы

17:08 02.10.2015
Театральный продюсер Матвиенко и оперный певец Кочерга выступают за смену руководства оперного театра из-за подозрений в коррупции

Театральный продюсер Матвиенко и оперный певец Кочерга выступают за смену руководства оперного театра из-за подозрений в коррупции

10:21 08.05.2014
По факту ложного минирования Львовской оперы открыто уголовное производство

По факту ложного минирования Львовской оперы открыто уголовное производство

22:34 20.11.2013
В Киеве состоится премьера американской оперы "Красная земля. Голод"

В Киеве состоится премьера американской оперы "Красная земля. Голод"

18:42 01.11.2013
Национальная опера представит украинскую классику на двух международных фестивалях в Эстонии в 2014 году

Национальная опера представит украинскую классику на двух международных фестивалях в Эстонии в 2014 году

12:10 11.09.2013
О скандальных высказываниях Абдуллиной вспомнят, если она будет претендовать на звание - замминистра культуры

О скандальных высказываниях Абдуллиной вспомнят, если она будет претендовать на звание - замминистра культуры

15:34 06.09.2013
Минкульт Украины требует от солистки Национальной оперы Абдуллиной публично извиниться за украинофобские высказывания

Минкульт Украины требует от солистки Национальной оперы Абдуллиной публично извиниться за украинофобские высказывания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

Капитан судна "Mriya", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе Литвы и Белоруссии будет развернут танковый батальон армии США

Представитель регулятора упрекнул "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон" за недостаток украинской музыки в прайм-тайм

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда по SkyUp

Депутату Херсонского облсовета сообщено о подозрении в хулиганстве

В Закарпатье проходят массовые обыски в госучреждениях

Mattel будет выпускать гендерно-нейтральную куклу Барби

Адвокат обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове обжаловал продление их содержания под стражей

Адвокат обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове обжаловал продление их содержания под стражей

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Суд в Киеве заочно приговорил крымского судью за госизмену к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА