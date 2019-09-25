Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил главу Государственного агентства резерва (Госрезерв) Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.

Как сообщила пресс-служба правительства, правительство также уволило четырех заместителей главы Фонда государственного имущества (ФГИ), в частности Виталия Трубарова, Виталия Герца, Елену Короткую и Юрия Никитина.

Помимо этого, Кабмин уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря, руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову, руководителя Нацагентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко и главу Государственного агентства по вопросам электронного управления Александра Риженко.