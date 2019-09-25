События

13:43 25.09.2019

СБУ разоблачила деятельность группировки, переправлявшей в ЕС нелегалов

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СБУ разоблачила деятельность группировки, переправлявшей в ЕС нелегалов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной межрегиональной группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз.

Как сообщается на сайте СБУ в среду, нелегалы въезжали на территорию Украины также и через РФ.

"Установлено, что двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенным террористическим риском. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину. Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали "транзитеров" поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем фигуранты дела группами отправляли иностранцев к границе с ЕС на собственном транспорте", - говорится в сообщении.

Стоимость незаконных услуг участников группы составляла $3-4 с одного нелегального мигранта.

Теги: #ес #сбу #нелегалы
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