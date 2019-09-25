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12:45 25.09.2019

Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

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Боевики с полуночи осуществили 15 обстрелов в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили 15 обстрелов позиций операции объединенных сил, двое украинских военных пострадали, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток … оккупанты осуществили уже 15 прицельных обстрелов позиций украинских героев. (…) По имеющейся информации, с начала суток в результате вражеских обстрелов получил ранение один наш герой. Еще один защитник получил боевую травму", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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