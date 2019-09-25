Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области уничтожила 27 боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В селе Лесная Слободка Коломыйского района уничтожено две 82-мм минометные мины, тринадцать 50-мм минометных мин , две ручные гранаты М-39, одна ручная граната М-42, пять ручных гранат М-36, одна противопехотная мина 36-МEra, три противопехотные мины ПОМЗ-2 времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Спасатели напомнили о важности соблюдения правил безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.