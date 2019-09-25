События

07:22 25.09.2019

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

2 мин читать
Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

За вторник и ночь среды боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб один и ранено двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в среду утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В частности за вторник незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевика совершили 10 обстрелов украинских позиций: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 3 обстрела украинских позиций: неподалеку Майского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 24.09.2019
Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

11:45 24.09.2019
Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ зафиксировать последние минометные обстрелы боевиков на Донетчине

Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ зафиксировать последние минометные обстрелы боевиков на Донетчине

07:31 24.09.2019
Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

20:45 23.09.2019
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств

19:17 23.09.2019
Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены двое украинских военных – пресс-центр

Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранены двое украинских военных – пресс-центр

07:12 23.09.2019
Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, ранен украинский боец

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, ранен украинский боец

19:26 22.09.2019
С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

07:34 22.09.2019
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы

20:11 21.09.2019
С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

13:22 21.09.2019
Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

Подготовительное заседание по делу полицейских, издевавшихся над пассажирами харьковского метро, продолжится 7 октября

Руководитель госпредприятия "Завод порошковой металлургии" нанес убытки бюджету на 700 тыс. грн

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

Пристайко: Украинцы могут путешествовать без виз в Колумбию

Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Донбасс и шведские инвестиции в экономику Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА