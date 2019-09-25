Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

В Луганской области правоохранители задержали при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований.

"Во время проверки документов у граждан, которые перемещаются транспортными средствами через блокпост, полицейские обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях", – сообщает во вторник пресс-служба Луганской области.

В полиции проинформировали, что в 2014 году, из-за трудного материального положения задержанный вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. "Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ "ДНР" он разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители Луганской области передали задержанного коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.