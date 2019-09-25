События

07:05 25.09.2019

Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

1 мин читать
Полицейские на Луганщине задержали бывшего боевика НВФ

В Луганской области правоохранители задержали при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований.

"Во время проверки документов у граждан, которые перемещаются транспортными средствами через блокпост, полицейские обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях", – сообщает во вторник пресс-служба Луганской области.

В полиции проинформировали, что в 2014 году, из-за трудного материального положения задержанный вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. "Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ "ДНР" он разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители Луганской области передали задержанного коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

Теги: #луганская_обл #боевик #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 24.09.2019
Спецслужбы РФ незаконно задержали инспектора подразделения Гостаможслужбы Украины - СБУ

Спецслужбы РФ незаконно задержали инспектора подразделения Гостаможслужбы Украины - СБУ

17:06 19.09.2019
На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

14:44 19.09.2019
Контрразведчики СБУ задержали луганчанку - информатора боевиков "ЛНР"

Контрразведчики СБУ задержали луганчанку - информатора боевиков "ЛНР"

20:18 18.09.2019
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан без применения оружия, внятных требований он не выдвигал, взрывотехники осматривают его авто - полиция

20:01 18.09.2019
Кличко выразил надежду, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора

Кличко выразил надежду, что движение по мосту Метро восстановят через час-полтора

19:34 18.09.2019
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве - ТВ

04:35 17.09.2019
Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

15:33 16.09.2019
В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

В Мариуполе на пороге квартиры застрелили боевика, по информации СМИ он был под домашним арестом

06:52 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

Правоохранители задержали псевдоминера в Верхних Плавнях

00:34 14.09.2019
Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Правоохранители задержали псевдомайора за шантаж и требование взятки от врача в одесской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Зеленский на встрече с Меркель обсудил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Абэ заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения с начала вторника в результате 26 обстрелов на Донбассе

Подготовительное заседание по делу полицейских, издевавшихся над пассажирами харьковского метро, продолжится 7 октября

Руководитель госпредприятия "Завод порошковой металлургии" нанес убытки бюджету на 700 тыс. грн

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

Пристайко: Украинцы могут путешествовать без виз в Колумбию

Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Донбасс и шведские инвестиции в экономику Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА