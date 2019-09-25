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04:24 25.09.2019

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

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Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

            Волчанский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор водителю, который в январе 2018 года сбил пешехода и, оставив его умирать на дороге, скрылся с места происшествия.

            "27-летнего местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель человека, а также заведомо оставлении пешехода в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины)... и приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

            Как было установлено, осужденный отмечал Рождество с друзьями, после чего сел за руль нетрезвым. Мужчина ехал со скоростью более 100 км/ч, не заметил пешехода на обочине сельской дороги и сбил его. Водитель не остановился, чтобы попытаться помочь потерпевшему, а не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм погиб.

Теги: #дтп #суд #харьков
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