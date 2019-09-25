Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии 24 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17 в 2014 году.

"Участники отметили прогресс следствия и приветствовали выдвижение первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 года", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министры также подтвердили приверженность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой трагедии.