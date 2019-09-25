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02:36 25.09.2019

Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

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Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

       Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что достижению страной целей устойчивого развития мешают сопротивление реформам внутри страны и война из-за внешней агрессии со стороны Российской Федерации.

      "Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, когда аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул он во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

      Зеленский заверил, что Украина привержена своим обязательствам по целям устойчивого развития, для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм их внедрения и мониторинга этого процесса.

      "Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - сказал он.

      По его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь развития, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее.

      "На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - цитирует выступление Зеленского его пресс-служба.

      Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине были разрушены критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны межотраслевые связи.

      "Но самое главное – Украина потеряла более 13 тыс. граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно", - отметил он.

      Зеленский верит, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем Украина сможет добиться возвращения своих территорий, прекращения войны и господства мира.

      "И это – наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", - резюмировал президент Украины.

Теги: #развитие #сопротивление #украина
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