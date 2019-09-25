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02:11 25.09.2019

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Донбасс и шведские инвестиции в экономику Украины

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Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Донбасс и шведские инвестиции в экономику Украины

       Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.

       Как сообщает в ночь на среду сайт президента Украины, Зеленский поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Киева, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

       "Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.

       Глава Украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для Киева, в частности в торговой сфере.

       Зеленский призвал Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Теги: #швеция #инвестиции #зеленский #украина
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