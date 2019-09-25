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01:28 25.09.2019

Зеленский на встрече с Бабишем поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил динамику двусторонней торговли

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Зеленский на встрече с Бабишем поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил динамику двусторонней торговли

          Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

          "Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь", – сказано в сообщении на сайте президента в ночь на среду.

          Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

          Зеленский отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

          Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.

Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.

Теги: #зеленский #чехия #украина #сотрудничество
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