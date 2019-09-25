Зеленский на встрече с Бабишем поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил динамику двусторонней торговли

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

"Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь", – сказано в сообщении на сайте президента в ночь на среду.

Отмечается, что особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Зеленский отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами.

Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.