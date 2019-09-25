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00:15 25.09.2019

Спикер палаты представителей США объявила о начале процедуры импичмента Трампу

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Спикер палаты представителей США объявила о начале процедуры импичмента Трампу

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение.

"Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - добавила она.

Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

В среду он также отметил, что демократы специально выбрали именно этот день для объявления о своем решении, стремясь отвлечь внимание от его успехов на Генассамблее ООН.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Изначально данные на эту тему передал информатор, работающий в разведке США. Однако во вторник Трамп заверил, что этот источник не присутствовал во время разговора и узнал о его содержании "из вторых или третьих рук".

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

В понедельник Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он отметил, что США готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад.

Теги: #сша #конгресс #трамп #импичмент
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