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22:55 24.09.2019

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

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Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для Украины важна поддержка Соединенных Штатов Америки.

      "Действительно, все ожидают моей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Но не просто помогали… Потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными, поэтому именно поддержка, поддержка на геополитическом уровне, поддержка инвестиционная", - сказал он в видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

 

Теги: #сша #зеленский #трамп #украина
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