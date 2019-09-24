События

22:13 24.09.2019

Жителям города в итальянских Альпах рекомендовали покинуть дома из-за угрозы обрушения ледника

1 мин читать
Жителям города в итальянских Альпах рекомендовали покинуть дома из-за угрозы обрушения ледника

Мэр расположенного у подножия Монблана итальянского города Курмайер Стефано Мизерокки распорядился провести эвакуацию жителей ряда жилых домов из-за угрозы обрушения ледника, сообщают во вторник итальянские СМИ.

Он также дал поручение на время закрыть автомобильную дорогу, ведущую в долину Валь Ферре.

Мизерокки указал, что, согласно полученным специалистами данным, скорость смещения ледника значительно увеличилась за последнее время. По его словам, ледник смещается примерно на 50-60 см в день.

"Мы приняли такое решение, так как один из возможных вариантов развития событий предусматривает возможное обрушение части ледника", - отметил мэр Курмайера.

СМИ отмечают, что обрушиться может часть ледника объемом около 150 тыс. куб. метров. Мэр отметил, что такое положение вещей наглядно иллюстрирует, как изменение климата влияет на горы.

Город Курмайер расположен севере Италии у подножья Альп. Население составляет примерно 2,7 тыс. человек.

Теги: #италия #альпы #ледник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 24.09.2019
Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

20:05 24.09.2019
Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

20:03 24.09.2019
Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

21:48 07.09.2019
"Джокер" Тодда Филлипса удостоен "Золотого льва" Венецианского фестиваля

"Джокер" Тодда Филлипса удостоен "Золотого льва" Венецианского фестиваля

00:49 28.08.2019
76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

76-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной с Катрин Денев в главной роли

22:59 27.08.2019
В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

22:47 20.08.2019
Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий

Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий

18:15 20.08.2019
Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

18:29 18.08.2019
Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

05:11 17.08.2019
27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских ВМС

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Трампа

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Сергей Токарев: Книгу японского математика от Lucky Labs бесплатно получили 150 библиотек

Frontier VR Art Festival: как украинские художники создают виртуальную реальность в городах

К МКС отправился японский грузовик

Джонсон все еще нацелен на выход Великобритании из ЕС к 31 октября

Японский грузовик стартовал к МКС

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА