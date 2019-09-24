Жителям города в итальянских Альпах рекомендовали покинуть дома из-за угрозы обрушения ледника

Мэр расположенного у подножия Монблана итальянского города Курмайер Стефано Мизерокки распорядился провести эвакуацию жителей ряда жилых домов из-за угрозы обрушения ледника, сообщают во вторник итальянские СМИ.

Он также дал поручение на время закрыть автомобильную дорогу, ведущую в долину Валь Ферре.

Мизерокки указал, что, согласно полученным специалистами данным, скорость смещения ледника значительно увеличилась за последнее время. По его словам, ледник смещается примерно на 50-60 см в день.

"Мы приняли такое решение, так как один из возможных вариантов развития событий предусматривает возможное обрушение части ледника", - отметил мэр Курмайера.

СМИ отмечают, что обрушиться может часть ледника объемом около 150 тыс. куб. метров. Мэр отметил, что такое положение вещей наглядно иллюстрирует, как изменение климата влияет на горы.

Город Курмайер расположен севере Италии у подножья Альп. Население составляет примерно 2,7 тыс. человек.