Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касым-Жомарт Токаева посетить Украину", - говорится в сообщении.