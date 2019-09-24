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22:02 24.09.2019

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

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Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касым-Жомарт Токаева посетить Украину", - говорится в сообщении.

 

Теги: #президенты #украина #визит #казахстан
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