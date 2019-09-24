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21:55 24.09.2019

Сергей Токарев: Книгу японского математика от Lucky Labs бесплатно получили 150 библиотек

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Новая книга от благотворительного проекта ЛакіБукс "Математик, який перетворився на мурашку" от японского автора Масао Морита бесплатно пополнила фонды 150 библиотек Восточных и Южных областей Украины. Об этом рассказал инициатор проекта, сооснователькомпании Lucky Labs Сергей Токарев.

"Это седьмая книга нашего проекта. Она демонстрирует нам не только необычные подходы к математике, но и базовую японскую философию. Это позволяет маленьким читателям познакомиться с миром восточной культуры и заинтересоваться наукой", - считает Сергей Токарев.

Это первая попытка ученого из Японии обратиться к детской аудитории. Иллюстратором проекта стал известный в Японии дизайнер книг и тканей – Кацудзо Вакисака.

"Кроме идеи математического познания мира, эта книга имеет сказочный сюжет и очень интересные иллюстрации. Поэтому с первого дня пользуется спросом у читателей", – рассказывает Юлия Парицкая из Генической районной детско-юношеской библиотеки.

В прошлом году проект ЛакіБукс уже выдавал книгу о математике –это была "#Щотакематематика"украинского писателя Кузька Кузякина. Она получила награду всеукраинского рейтинга «Книга года 2018» в номинации Познавательная и развивающая книга. 

"Подаренные книги в библиотеке –это всегда праздник для читателей. А еще это древняя форма благотворительности и надежный источник пополнения фонда", - считают в Константиновской центральной городской публичной библиотеке.

"Математик, який перетворився на мурашку" вышел в издательстве "Чорні вівці". Книга уже была представлена ​​для маленьких читателей в Киеве и на издательском форуме во Львове.

 

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