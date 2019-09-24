Сергей Токарев: Книгу японского математика от Lucky Labs бесплатно получили 150 библиотек
Новая книга от благотворительного проекта ЛакіБукс "Математик, який перетворився на мурашку" от японского автора Масао Морита бесплатно пополнила фонды 150 библиотек Восточных и Южных областей Украины. Об этом рассказал инициатор проекта, сооснователькомпании Lucky Labs Сергей Токарев.
"Это седьмая книга нашего проекта. Она демонстрирует нам не только необычные подходы к математике, но и базовую японскую философию. Это позволяет маленьким читателям познакомиться с миром восточной культуры и заинтересоваться наукой", - считает Сергей Токарев.
Это первая попытка ученого из Японии обратиться к детской аудитории. Иллюстратором проекта стал известный в Японии дизайнер книг и тканей – Кацудзо Вакисака.
"Кроме идеи математического познания мира, эта книга имеет сказочный сюжет и очень интересные иллюстрации. Поэтому с первого дня пользуется спросом у читателей", – рассказывает Юлия Парицкая из Генической районной детско-юношеской библиотеки.
В прошлом году проект ЛакіБукс уже выдавал книгу о математике –это была "#Щотакематематика"украинского писателя Кузька Кузякина. Она получила награду всеукраинского рейтинга «Книга года 2018» в номинации Познавательная и развивающая книга.
"Подаренные книги в библиотеке –это всегда праздник для читателей. А еще это древняя форма благотворительности и надежный источник пополнения фонда", - считают в Константиновской центральной городской публичной библиотеке.
"Математик, який перетворився на мурашку" вышел в издательстве "Чорні вівці". Книга уже была представлена для маленьких читателей в Киеве и на издательском форуме во Львове.