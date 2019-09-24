Frontier VR Art Festival: как украинские художники создают виртуальную реальность в городах

20 сентября в Киеве стартовал первый в Украине фестиваль, соединивший искусство и дополненную реальность, Frontier VR Art Festival, который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.Партнер проекта – фонд Андрея Адамовского Adamovskiy Foundation. Организаторы: АРТ оптимисты, Academy of Visual Arts Kharkiv (AVA), Конгресс активистов культуры.

Ключевая тема проекта–«New monuments» как рольсовременного искусства в городе. Исследование взаимодействия города с виртуальной и дополненной реальностью.



Каждый посетитель события при помощи VR-шлема может увидеть, как та или иная скульптура могла бы выглядеть на улицах знакомого ему Киева.Погрузиться в виртуальную реальность можно в Центре современного искусства М17, который является соорганизатором события.

5 новых скульптур специально для Frontier создали ВасилийГрубляк, ВиталийКохан,Олег Капустяк, Виталий ПротосеняиПетр Гронский, которые продолжают исследовательскую миссию M17 Sculpture Project (проект создан для развития трехмерного искусства в Украине).

К созданию скульптур также присоединились 23 украинских художника: Алина Костикова, Артем Волокитин, Вартан Маркарьян, Виталий Кохан, Влас Белов, Дарина Фес, Иван Кабаненко, Илья Новгородов, Константин Зоркин, Ксения Гнилицкая, Никита Кадан, Николай Малышко, Александр Мамон, Алексей Золотарёв, Алексей Яловега, Елена Пронькина, Павел Блинохватов, Петр Гронский, Роман Минин, Светлана Житняя, Сергей Нежинский, Диана Факш и ЕкатеринаШиман.

Работы демонстрируют взаимодействие арт-объектов в цифровой среде с городским пространством. «Фестиваль призван раскрыть потенциал искусства в соединении с новыми технологиями», – говорит куратор проекта Катерина Рай.

Как отметила директор М17 Наталия Шпитковская:«Поддерживая такой проект, как Frontier, мы предоставляем художникам возможность овладеть новыми инструментами для самовыражения, а зрителям – возможность уникального опыта».

Фестиваль стал первым событием в рамках проекта Frontier в этом году.

«Новые технологии дают толчок искусству. Как и искусство дает импульс технологиям. Это взаимосвязанный процесс. Событие уже посетили более 1500 человек. Высокий интерес публики – лучшее подтверждение актуальности и важности события», – констатирует бизнесмен и меценат Андрей Адамовский.

Цель фонда Adamovskiy Foundation – развитие современного искусства в Украине. M17SculptureProject последовательно развивает скульптуру, инсталляцию, ленд-арт и медиа-инсталляцию. Цель проекта – показать обществу и городам Украины,как благодаря скульптуре (и другим видам трехмерного искусства) можно улучшить и трансформировать облик окружающего нас пространства, сделать города более привлекательными для туристов.

Увидеть своими глазами симбиоз виртуальной реальности и искусства можно до 17 ноября в Центре современного искусства М17. Вход – 100 грн.